Expo-2025 в Осаке могут отложить

Подготовка к сооружению многих иностранных павильонов идет с опозданием, рассказал газете Sankei председатель Японской ассоциации строительной промышленности Ёити Миямото

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Намеченная на 2025 год в Осаке всемирная выставка Expo-2025 может быть отложена из-за хронических задержек с сооружением павильонов иностранных государств. Такое мнение высказал в интервью газете Sankei председатель Японской ассоциации строительной промышленности Ёити Миямото.

По его словам, подготовка к сооружению многих иностранных павильонов идет с большими опозданиями. "Решение о сроках проведения всемирной выставки, - сказал председатель ассоциации, - принимает правительство. Но нужно подумать об отсрочке ее проведения".

Бизнесмен отметил, что из-за пандемии были отодвинуты сроки проведения предыдущей всемирной выставки в Дубае, которая завершилась только в марте прошлого года. Поэтому для подготовки Expo-2025 в Осаке остается слишком мало времени. Сказывается также существенный рост цен на строительные материалы. Председатель ассоциации выразил мнение, что в таких условиях некоторые страны могут вообще отказаться от участия в Expo-2025 в Осаке.

Решение о ее проведении в Осаке было принято в 2018 году на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже. Кандидатура Осаки набрала там больше голосов, чем Екатеринбург, занявший второе место.

Традиции всемирных выставок восходят к середине XIX столетия. Первая Expo состоялась в Лондоне в 1851 году. Париж был ее столицей не менее шести раз. Expo является самой крупной международной выставкой, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Город Осака уже принимал Expo в 1970 году.