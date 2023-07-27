Прямые инвестиции компаний провинции Хайнань за рубежом за полгода выросли в 4,2 раза

Они составили $2,15 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Зарубежные прямые инвестиции зарегистрированных на Хайнане компаний в январе - июне увеличились в годовом исчислении в 4,2 раза, составив $2,15 млрд. Об этом сообщил департамент коммерции провинции.

"Инвестиции компаний провинции Хайнань за рубежом за первое полугодие достигли $2,15 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 329,2%", - проинформировало ведомство.

Согласно распространенным данным, за этот период наиболее популярными среди инвесторов Хайнаня были проекты на территории стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На это направление приходится порядка 50% зарубежных фактических капиталовложений провинции.

Из опубликованной статистики следует, что хайнаньские компании прежде всего предпочитают вкладывать средства в обрабатывающую промышленность, в логистику и сферу транспортных коммуникаций, а также в почтовую деятельность. В связи с налоговыми преференциями и проводимой властями политикой по улучшению условий для бизнеса на Хайнане, как отмечается, быстро увеличивается количество предприятий, специализирующихся на внешнеэкономическом сотрудничестве. Одновременно на острове растет и число коммерческих организаций, инвестирующих в бизнес за пределами КНР.

Как прокомментировал департамент коммерции, администрация провинции продолжит стимулировать зарубежные инвестиционные проекты и способствовать тому, чтобы получаемая за счет них прибыль способствовала экономическому росту Хайнаня. Ожидается, что благодаря этому самый южный китайский регион сможет постоянно наращивать экспорт товаров и услуг.