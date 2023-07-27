Вершинин сообщил, что РФ будет продолжать добиваться разблокировки удобрений в портах ЕС

Заместитель министра иностранных дел России напомнил, что страна приняла решение передавать удобрения безвозмездно наиболее нуждающимся странам

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Разблокировка удобрений в портах ЕС не связана с черноморской инициативой, и РФ будет продолжать добиваться их разблокировки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Он напомнил, что Россия приняла решение передавать удобрения безвозмездно наиболее нуждающимся странам, но отметил, что процесс по не зависящим от российской стороны причинам очень затянулся. "Мы намерены продолжать эту практику, - заверил замминистра, - но нельзя вставлять бюрократические палки в колеса этой инициативе". "Разблокировка удобрений в портах ЕС не связана с черноморской зерновой инициативой", - уточнил он.

В ноябре 2022 года "Уралхим" договорился о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, заблокированных на складах в Бельгии, Нидерландах и Эстонии. Распределение удобрений по конкретным странам координируется через Африканский союз, а поставку удобрений компания осуществляет за свой счет. Первая партия продукции в 20 тыс. тонн была получена в Малави в начале марта, а 31 мая в портовом городе Момбаса состоялась торжественная церемония передачи партии удобрений в дар Кении.