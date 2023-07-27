27 июля, 07:35
Саммит Россия – Африка

Арестованный в 2022 году самолет "Волги-Днепр" вез гуманитарный груз для Канады

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, он уже больше года находится под арестом в аэропорту страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Самолет российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр", арестованный в Торонто больше года назад, вез гуманитарный груз по просьбе правительства Канады. Об этом заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько на сессии в рамках саммита Россия - Африка.

"Самолет "Волги-Днепр", самый большой грузовой самолет в мире, который привез в Канаду гуманитарный груз по просьбе правительства Канады, был задержан в аэропорту Торонто и до сих пор уже, больше года, находится под арестом в аэропорту Канады", - сказал Нерадько. 

Теги:
Нерадько, Александр ВасильевичКанадаСаммит Россия – Африка
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