Мишустин призвал руководство "Норникеля" "не забывать о людях"

Председатель правительства похвалил работу предприятия, заметив, что ее результаты уже видны

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, обсуждая ситуацию в Норильске с руководством Красноярского края и представителями компании "Норникель", призвал не забывать о выполнении национальных целей развития и тщательно следить за тем, как чувствуют себя люди.

Посещая Надеждинский металлургический завод и слушая доклад о снижении вредных выбросов, глава кабмина поинтересовался: "Делали ли вы [исследования] о том, что думают люди, которые здесь работают и живут, по поводу в том числе улучшения экологической ситуации?"

Услышав, что этот вопрос звучит постоянно, Мишустин подчеркнул: "Прямо смотря всем в глаза, скажу: коллеги, у вас очень прибыльное производство. Все это понимают и знают. Хорошо, что на сегодняшний день собственники начали серьезно вкладываться в технологии, в то, чтобы наконец решить все стоящие вопросы. Пожалуйста, это должно быть главным. В том числе чтобы мы все национальные цели развития, которые ставил перед нами президент [РФ Владимир Путин], включая параметры по таким проектам, как "Чистый воздух", выполнили. И замеряли в буквальном смысле слова отношение людей".

В целом председатель правительства РФ похвалил их работу, заметив, что ее результаты уже видны. "То, что мы видим, - конечно, движение к тому, что было обещано. Я искренне желаю коллективу добиться всех поставленных задач и целей и системно вкладывать в экологию и в то, чтобы город Норильск был красивым, комфортным для проживания", - подытожил Мишустин.