РЖД планируют до 2025 года создать Единый диспетчерский центр в Сербии

В компании разработали соответствующую проектную документацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" планируют создать в Сербии до 2025 года Единый диспетчерский центр управления движением поездов. Этом говорится в материалах компании, которые были представлены на саммите Россия - Африка.

"Разработана проектная документация по созданию Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) по управлению движением поездов в Сербии. 21 декабря 2022 года в городе Белграде подписано соглашение на строительство ЕДЦ. Реализация проектов планируется в течение 2023-2025 годов", - отмечается в материалах.

В рамках сербского контракта 2019 года завершены основные работы по контактной сети на перегонах и станциях линии Стара Пазова - Нови Сад, построена и запущена в пробную эксплуатацию тяговая подстанция Инджия. Также закончено проектирование реконструкции линии Вальево - Врбница, говорится в материалах компании.

"РЖД интернешнл" с 2014 года проводит модернизацию и строительство железных дорог Сербии в рамках контракта, подписанного в 2013 году. Общая сумма договора составляет $941 млн, из которых $800 млн выделяются из средств государственного экспортного кредита, предоставленного правительством РФ правительству Республики Сербия. В настоящее время завершена реконструкция линий Белград - Панчево, Ресник - Валево, инфраструктурных объектов в рамках развития Панъевропейского транспортного коридора X. В Сербию поставлено 27 дизель-поездов российского производства.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.