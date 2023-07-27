Геологи Таджикистана и России проведут совместные работы по изучению подземных вод

Начальник управления геологии при правительстве Таджикистана Илхомджон Оймухаммадзода отметил, что для этого уже выбрали место

ДУШАНБЕ, 27 июля. /ТАСС/. Таджикские и российские геологи проведут совместные работы по изучению подземных вод в республике для обмена опытом и апробации новых методов исследований. Об этом сообщил журналистам начальник управления геологии при правительстве Таджикистана Илхомджон Оймухаммадзода.

"У нас подписана рабочая программа [с Россией], ее цель - налаживание и ведение современных методов работ с подземными водами. Мы ожидаем подписания плана работ с российской стороны, после чего ждем прибытия российских специалистов", - сказал он.

Начальник управления отметил, что работа предусматривает обмен опытом между таджикскими и российскими геологами, а методы, которые будут опробовать, будут в дальнейшем применяться не только в Таджикистане, но и в России. Также Оймуххомадзода уточнил, что для проведения совместной работы уже определено место.

В ноябре 2023 года в российском Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра) сообщали, что глава агентства Евгений Петров посетил Душанбе. В ходе визита подписали двустороннюю программу сотрудничества в области геологического изучения недр на следующие три года.