К российскому кодексу этики ИИ присоединились несколько компаний из Африки

Кодекс подписали представители 10 стран континента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Компании из ЮАР, Нигерии, Кении и еще нескольких стран присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ), разработанному на площадке Альянса в сфере ИИ. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, его слова приводит пресс-служба Сбера.

"Кодекс уже подписали свыше 180 российских компаний и организаций, а сегодня к ним присоединились 15 компаний из 12 государств, в том числе из 10 стран Африки. Мы очень рады, что география участников кодекса стремительно расширяется, теперь и в мировом масштабе. Важно, что представители различных организаций обращают внимание на вопросы этики искусственного интеллекта, что, несомненно, повысит доверие к новым технологиям во всем мире", - сказал Ведяхин.

Так, к кодексу присоединились компании из ЮАР, Нигерии, Кении, Замбии, Сенегала, Уганды, Буркина-Фасо, Ганы, Мозамбика, Мали, а также Кипра и Израиля стали участниками масштабного сообщества экспертов по ИИ, состоящего уже почти из 200 организаций.

26 октября 2021 года правительство РФ и несколько компаний, научно-исследовательских организаций подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, который устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения в этой сфере. Крупнейшие российские компании, вузы и научно-исследовательские институты, в том числе МФТИ, Сбербанк, "Яндекс", МТС, "Ростелеком", РФПИ и "Газпромнефть" присоединились к Кодексу этики в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в октябре 2021 года. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества.