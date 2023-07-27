Промпроизводство Нижегородской области за полгода выросло на 7,9% против 0,1% в 2022 году

Базовая для региона обрабатывающая промышленность растет чуть более ускоренными темпами, а часть приоритетных отраслей показывает кратный рост

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Промпроизводство в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года выросло на 7,9% против 0,1% по итогам всего прошлого года, следует из материалов к докладу губернатора Глеба Никитина, который на заседании заксобрания отчитался о работе правительства в 2022 году.

Так, согласно слайдам к выступлению, индекс промпроизводства в 2022 году составил 101%, за шесть месяцев 2023 года - уже 107,9%. При этом за последние пять лет показатель в регионе составил 117%. "Ощутимо больше, чем в среднем по стране. Причем в течение текущего года фиксируем нарастающую положительную динамику, наглядно показывающую способность нашей региональной экономики к быстрому восстановлению", - сказал Никитин.

Он добавил, что базовая для региона обрабатывающая промышленность растет чуть более ускоренными темпами, а часть приоритетных отраслей, в том числе производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электрического оборудования, показывает кратный рост.

Глава региона сообщил, что имеются также предпосылки к восстановлению стратегической для области автомобильной промышленности. В IV квартале 2022 года Горьковский автозавод начал производство автомобиля нового поколения "Соболь NN", который, по словам губернатора, станет самым локализованным коммерческим автомобилем нового поколения в России. Также группа ГАЗ запустила производство автобуса нового поколения CITYMAX-9 на Павловском автобусном заводе.

"По другим приоритетным отраслям только за прошедший год уже открыт целый ряд уникальных производств с сильным импортозамещающим потенцилом, например, введен в эксплуатацию комплекс переработки нефтяных остатков", - сказал Никитин.