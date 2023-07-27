Нацбанк Украины впервые более чем за год снизил учетную ставку

В НБУ считают, что снижение ставки поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности и позволит сохранить привлекательность сбережений в гривнах

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку до 22%, обновленный макропрогноз предусматривает и дальнейшее понижение ставки. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% <...>. Обновленный макропрогноз НБУ предусматривает дальнейшее понижение учетной ставки", - говорится в сообщении. В НБУ полагают, что снижение ставки поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности и позволит сохранить привлекательность сбережений в гривнах.

Как отмечается на сайте НБУ, регулятор также "существенно улучшил прогноз по инфляции на 2023 год - с 14,8% до 10,6%". В учреждении ожидают, что в 2024 году инфляция замедлится до 8,5%, а в 2025 году - до 6%.

Ранее НБУ сообщил о возможном снижении учетной ставки в июле или сентябре. В январе регулятор прогнозировал сохранение ставки на уровне 25% как минимум до конца I квартала 2024 года.

2 июня 2022 года Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. С тех пор правление НБУ сохраняло ставку на данном уровне, в последний раз такое решение принималось 27 апреля.