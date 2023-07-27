В "Уралхиме" сообщили, что почти все регионы мира по-прежнему покупают их продукцию

Исключением являются европейские страны, отметил гендиректор компании Дмитрий Коняев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Практически все регионы мира, включая США, по-прежнему покупают продукцию "Уралхима", поставки не идут только в Европу. Об этом сообщил генеральный директор ОХК "Уралхим" Дмитрий Коняев в ходе сессии "Стабильность рынка удобрений как гарантия ликвидации голода в африканских странах" на саммите Россия - Африка.

"Бизнес ведем по всему миру. Сейчас только в Европе не получается. Все остальные регионы, включая США, по-прежнему покупают нашу продукцию", - сказал он.

ОХК "Уралхим" является одним из крупнейших мировых производителей удобрений, компания является владельцем "Уралкалия". Дмитрий Мазепин владеет долей 48% в компании-владельце ОХК "Уралхим" - ООО "БХК "Уралхим".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.