Французская SNCF потеряла €500 млн из-за протестов против пенсионной реформы

По данным газеты Les Echos, общее количество рейсов пассажирских поездов в I квартале сократилось на 9%

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Национальная компания железных дорог (SNCF) Франции понесла убытки в размере €500 млн в первом полугодии 2023 года из-за забастовок и акций протеста против пенсионной реформы, происходивших в I квартале. Об этом сообщила в четверг газета Les Echos со ссылкой на финансовый отчет компании.

Таким образом EBITDA (показатель объема прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) группы компаний SNCF в первом полугодии составил €2,77 млрд вместо €3,17 млрд, уточняет издание.

Общее количество рейсов пассажирских поездов в I квартале сократилось на 9%, тогда как прибыль от грузовых перевозок снизилась на 3,6%. К этому следует добавить общую инфляцию в сфере услуг и снабжения, "беспрецедентный рост" стоимости электроэнергии, а также "неденежные" меры, которые снизили чистую прибыль на €350 млн, пишет газета. В частности, на фоне инфляции компания провела два последовательных повышения заработной платы (дважды на 6% в среднем в 2022 и 2023 годах). При этом на фоне роста внутренних расходов компании на 13% по сравнению с прошлым годом ей пришлось действовать в условиях ограничений со стороны правительства, запретившего поднимать стоимость проезда более чем на 5%.

Тем не менее в первом полугодии 2023 года SNCF смогла добиться роста оборота на 2,2% до €20,7 млрд. Чистая прибыль составила €158 млн. При этом газета напоминает, что в первом полугодии 2022 года на фоне восстановления после пандемии коронавируса компания смогла получить прибыль на уровне €928 млн, несмотря на меньший оборот.