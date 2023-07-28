Турпоток из России в Таиланд вырос в три раза после снятия ковидных ограничений

В этом году королевство рассчитывает принять до 1,5 млн граждан РФ

БАНГКОК, 28 июля. /ТАСС/. Туристический поток из России в Таиланд возрос в три раза по сравнению с прошлым годом после снятия коронавирусных ограничений, королевство рассчитывает принять в этом году до 1,5 млн граждан РФ. Это следует из подсчетов ТАСС на основании данных, предоставленных иммиграционным бюро Таиланда.

С 1 октября 2022 года Таиланд отменил все ограничения на въезд и режим ЧП, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. После этого начался устойчивый рост туристического потока в страну. С 1 января по 23 июля этого года королевство посетили более 840 тыс. россиян. В 2022 году страна приняла 435 тыс. граждан России, а в 2021 году - 30,7 тыс. В Управлением по туризму Таиланда (TAT) назвали динамику роста многообещающей и выразили надежду на "достижение допандемийных показателей с приближением высокого сезона".

В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.

Как ранее заявила Директор московского офиса TAT Кханиттха Пханворават, Таиланд рассчитывает принять рекордные 2 млн российских туристов в 2024 году в связи с тем, что граждане России на фоне санкций Запада все чаще предпочитают проводить свой летний отпуск на курортах королевства, несмотря на сезон дождей. С наступлением высокого сезона, который длится в стране с ноября по апрель, традиционно ожидается увеличение спроса со стороны россиян на отдых на курортах королевства.