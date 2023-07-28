Россия и страны Африки рассматривают бартерные сделки в сфере ТЭК

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ранее говорил, что российские компании ТЭК активно занимаются поиском перспективных проектов в Африке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия и страны Африки рассматривают возможность заключения бартерных сделок в сфере энергетики, сообщил ТАСС глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Ищем пути, схемы финансирования, рассматриваем и бартерные сделки", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Шульгинов говорил, что российские компании ТЭК активно занимаются поиском перспективных проектов в Африке, РФ обсуждает более 30 новых совместных проектов в нефтегазовой сфере и электроэнергетике в 16 африканских странах.

По словам министра, спектр взаимодействия с континентом по ТЭК широкий, а наибольшие перспективы в сотрудничестве РФ видит в разведке и разработке нефтегазовых проектов, строительстве трубопроводов и модернизации и сооружении электростанций.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.