Правительство обсуждает проект о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции

Как напомнила вице-премьер Виктория Абрамченко, в настоящее время есть указ президента о расчетах за поставки газа с недружественными странами в рублях

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство России обсуждает проект о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции, в ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение президента. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Соответствующий проект указа президента Российской Федерации "О специальном порядке открытия расчетных счетов в уполномоченных банках иностранными покупателями российской сельскохозяйственной продукции" уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время. Документ уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением", - сказала Абрамченко.

Она также напомнила, что в настоящее время уже есть указ президента о расчетах за поставки газа с недружественными странами в рублях. "Аналогичный документ необходим и для агропромышленного комплекса. Он позволит упростить доступ дружественных стран на продовольственный рынок и рассчитываться за продовольственные товары в национальных валютах", - отметила Абрамченко.

Таким образом, документ предполагает возможность на основании заявлений иностранных покупателей открывать специальные рублевые счета типа "З" и специальные валютные счета типа "З" для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции. Перечень этой продукции будет определяться правительством, добавила вице-премьер.

"Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами. Наши партнеры привыкли бесперебойно получать качественное российское продовольствие, и мы продолжим такие поставки. Наблюдаем интерес к расчетам в национальных валютах, он есть у стран Персидского залива и стран Африки. Со странами по ЕАЭС, Китаем такие расчеты уже были произведены. Поэтому для масштабирования этих успешных пилотных практик необходимы нормативные изменения, которые будут реализованы благодаря указу", - добавила Абрамченко.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, заявил, что важно энергичнее переходить в финансовых расчетах с африканскими странами на национальные валюты, включая рубль.