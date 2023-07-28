28 июля, 05:19

Путин разрешил нефтесервисной Eriell продать свой российский бизнес

Алексей Бабушкин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Бабушкин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Его приобретет ООО "МеталлСеверСтрой"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "МеталлСеверСтрой" приобрести российские активы нефтесервисной компании Eriell, следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "МеталлСеверСтрой" сделок по приобретению: а) 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Эриэлл Менеджмент", принадлежащих Эриэлл Холдинг Компани Лимитед (Eriell Holding Company Limited); б) 99,99 процента долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Энергия нефтегазового сервиса", принадлежащего Эриэлл Холдинг Компани Лимитед (Eriell Holding Company Limited), и 0,01 процента долей в уставном капитале указанного общества, принадлежащего Эриэлл ГмбХ (Eriell GmbH)", - говорится в документе.

Eriell - международная нефтесервисная группа, которая предоставляет услуги строительства и капитального ремонта скважин для ведущих компаний нефтегазовой отрасли Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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