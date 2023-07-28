ВЭБ.РФ предоставил первый транш для обновления общественного транспорта Мурманска

Общая сумма проекта составит 650 млн рублей, в результате чего обновят до 30% троллейбусного парка города

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила первый транш льготного финансирования для проекта обновления городского общественного транспорта Мурманска, сообщили ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ предоставил первый транш льготного финансирования ВЭБ.РФ Государственной транспортной лизинговой компании для поставки троллейбусов в Мурманск. В результате проекта будет обновлено до 30% троллейбусного парка города. Сумма проекта составит более 650 млн рублей. Соответствующие договоры партнеры заключили в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.

В ВЭБ.РФ отметили, что это первый проект госкорпорации по обновлению городского общественного транспорта в Арктической зоне России. Обновление городского транспорта в Мурманске позволит решить социальную задачу перевозки маломобильных групп населения, сократить время при посадке и высадке пассажиров, увеличить скорость движения пассажирского транспорта в городе, улучшить транспортную доступность к социальным объектам.

"Сейчас троллейбусный парк Мурманска составляет 107 транспортных единиц, из которых 37 - старше 10 лет, а 56 - старше 7 лет. Вместе с тем, закупка новых троллейбусов позволит существенно снизить долю устаревшего парка. По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, доля перевозок городским электротранспортом в Мурманске сейчас составляет 51%", - уточнили в пресс-службе.

Реализацию проекта по обновлению городского общественного транспорта в Арктической зоне России одобрили на заседании президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которую возглавляет заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.