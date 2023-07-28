Кабмин расширил программу льготных перевозок по Севморпути

Теперь участники программы субсидирования каботажных перевозок могут использовать в своих маршрутах порты Архангельск и Находка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Участники программы субсидирования каботажных перевозок по Северному морскому пути (СМП) теперь могут использовать в своих маршрутах порты Архангельск и Находка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Ранее получить субсидию могли только те компании-перевозчики, которые использовали для прокладки маршрутов Большой порт Санкт-Петербурга или порт Мурманск в западном секторе СМП и порты Владивосток или Восточный как конечные точки маршрута.

Кроме того, как следует из материалов кабмина, участники программы теперь смогут привлекать к перевозкам суда по договору фрахта.

Механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути был запущен в 2022 году. Каждый год на его финансирование выделяется по 560 млн рублей. Средства предназначены компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты. Работа идет в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути".

"Такие меры делают перевозку грузов по Северному морскому пути более выгодной и востребованной для грузоотправителей. Также это позволяет увеличить грузопоток в рамках северного завоза", - отметили в правительстве.

Вопросы расвития СМП обсуждались в рамках посещения российским премьером Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала компании "Норникель" 27 июля 2023 года. Мишустин в разговоре с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным подчеркивал, что использование СМП значительно снижает издержки при транспортировке продукции, особенно в условиях беспрецедентных экономических санкций.