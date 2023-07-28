Совфед одобрил закон о возвращении НДС на апартаменты

При этом предусмотрено освобождение от НДС в отношении нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе гаражей и машиномест, если застройщик возводит такой дом на основании договора участия в долевом строительстве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает отмену освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) услуг компаний, занимающихся возведением апартаментов в рамках долевого строительства.

Налог на добавленную стоимость для компаний, которые строят апартаменты, но продают их по договору долевого участия, как обычное жилье, был отменен в 2010 году.

"Отменяется освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), на основании договора участия в долевом строительстве", - говорится в документе.

При этом предусмотрено освобождение от НДС в отношении нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе гаражей и машиномест, если застройщик возводит такой дом на основании договора участия в долевом строительстве.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости.