"Татнефть" готова рассматривать поставки нефтехимии и дизельного топлива в Африку

Заместитель генерального директора компании по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев отметил, что в странах Африки существует дефицит моторных топлив и потребность в развитии нефтепереработки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. "Татнефть" готова рассматривать проекты по добыче нефти и газа со странами Африки, а также поставки туда нефтехимического сырья и дизельного топлива. Об этом заявил заместитель генерального директора компании по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев в ходе саммита Россия - Африка.

"Как нефтяная компания мы готовы рассматривать проекты в области нефтегазодобычи, поставки нефтехимического сырья, дизельного топлива", - сказала он.

Сюбаев отметил, что в странах Африки существует дефицит моторных топлив и потребность в развитии нефтепереработки. "Наша компания построила самый современный в Европе нефтеперерабатывающий завод. Мы готовы предоставить свои технологии, опыт в строительстве подобного рода объектов и весь спектр инжиниринговых услуг по строительству НПЗ в любой точке мира", - добавил замглавы "Татнефти".

По его словам, одним из самых важных критериев сотрудничества для "Татнефти" является возможность выстраивания долгосрочного стратегического партнерства, включая этапы освоения нефтегазовых месторождений, создание трубопроводных систем, строительство НПЗ, модернизацию промышленной инфраструктуры и проекты в области возобновляемой энергетики. "Надеюсь, что опыт и компетенции нашей компании будут использованы партнерами", - заключил Сюбаев.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.