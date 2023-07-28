СФ освободил туроператоров от НДС при продаже путевок по России

Соответствующий закон распространяется на операции, совершенные в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, освобождающий туроператоров, радотающих в сфере внутреннего и въездного туризма, от НДС при продаже путевок.

Закон распространяется на операции, совершенные в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года включительно.

Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ. Закон призван снизить налоговую нагрузку на туроператоров, что "в перспективе поможет уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма", говорится в сопроводительных материалах.