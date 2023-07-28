Совфед утвердил снижение дисконта нефти Urals к Brent с $25 до $20 при налогообложении

Кроме того, согласно одобренному закону, Россия сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, предполагающий снижение дисконта российской нефти Urals к бенчмарку (ориентиру) Brent с $25 до $20 за баррель с 1 сентября.

Как пояснял ранее статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов, начиная с 1 сентября 2023 года предлагается уменьшить дисконт к цене сорта Urals, используемый для целей расчета НДПИ и НДД, до $20. С 1 июля предельный размер дисконта составляет $25.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что видит возможность уменьшения максимального размера скидки на нефть Urals к Brent. По его словам, $25 - это большой дисконт, который мог бы быть и поменьше.

Кроме того, согласно одобренному закону, Россия сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года.

С 1 апреля в РФ вступил в силу закон, уточняющий методику определения цены российской нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Законом предусматривается ограничение скидки на Urals к Brent при налогообложении. Так, с апреля скидка составила $34, в мае - $31, в июне - $28, с июля - $25 с июля. Кроме того, ограничен дисконт Urals при расчете экспортных пошлин.