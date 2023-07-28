Совфед одобрил закон об НДФЛ для работающих из-за границы

Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ вне зависимости от налогового резидентства

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% или 15% для работающих из-за границы. Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ вне зависимости от налогового резидентства.

Применение единой ставки налога упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов, уточнил ранее статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов. Поскольку организация-работодатель является налоговым агентом, ей необходимо определять ставку налога в каждой конкретной ситуации. Когда сотрудник работает в удаленном формате, компаниям сложно проверять, является ли он российским налоговым резидентом. Поэтому со следующего года устанавливается единая ставка НДФЛ.

Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налог за сотрудника - также по ставке 13% или 15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию. Если со страной, где зарегистрирована иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, можно принять уплаченный налог к зачету.

НДФЛ не облагаются компенсационные выплаты дистанционным работникам на возмещение расходов, связанных с исполнением трудовой функции удаленно.