СФ одобрил закон о передаче регионам штрафов с большегрузов, нарушивших весовой контроль

В частности, теперь штрафы за нарушение большегрузами правил весового и габаритного контроля на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения будут полностью зачисляться в бюджеты регионов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, уточняющий порядок перераспределения бюджетных средств и нормативов зачисления доходов в бюджеты разного уровня. В частности, теперь штрафы за нарушение большегрузами правил весового и габаритного контроля на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения будут полностью зачисляться в бюджеты регионов. Сейчас такое правило носит временный характер и действует до 1 января 2024 года.

Также за региональными бюджетами будут закреплены доходы от штрафов за нарушение режима повышенной готовности.

Кроме того, закон вносит в Бюджетный кодекс РФ изменения, касающиеся возможности возврата излишне взысканных денежных средств на счета территориальных органов Федеральной службы судебных приставов. Закон закрепляет новые источники формирования дорожных фондов: для федерального дорожного фонда это доходы от использования государственного имущества по условиям концессионных соглашений, для региональных и муниципальных фондов - плата для возмещения вреда дорогам, который причиняет тяжеловесный транспорт, а также штрафы за нарушение правил движения такого транспорта.