ВВП Франции вырос во II квартале на 0,5%

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что рост экономики в значительной степени произошел за счет увеличения экспорта и инвестиций, а не потребления домохозяйств, как это было ранее

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. ВВП Франции увеличился с апреля по июнь на 0,5%. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

"Я хочу подтвердить нашу цель по обеспечению роста экономики на 1% по итогам года, - сказал Ле Мэр. - Нет никаких оснований пересматривать этот показатель с учетом роста ВВП на 0,5% во втором квартале текущего года".

Он также отметил, что рост экономики в значительной степени произошел за счет увеличения экспорта и инвестиций, а не потребления домохозяйств, как это было ранее.

В свою очередь, по данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), в июле инфляция во Франции составила 4,3%. Это несколько ниже показателя прошлого месяца, когда была зафиксирована отметка в 4,5%. По данным экономистов, в наибольшей степени в июле выросли цены на продукты питания (12,6%) и табак (9,8%).

В середине месяца французское правительство передало в парламент проект бюджета, который впервые за почти 10 лет предусматривает сокращение расходов. Власти планируют потратить в 2024 году €428,8 млрд, что на €4,2 млрд меньше, чем в текущем.

Государство сокращает расходы в связи с необходимостью добиться снижения госдолга. В 2022 году он достиг отметки в 111,6% ВВП. Принимаемые меры экономии должны обеспечить снижение госдолга до 108,3% ВВП к 2027 году.