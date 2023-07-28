СФ одобрил закон о случаях наложения штрафа за непредставление "антиотмывочных" данных

Закон меняет формулировку части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, относящий к административному правонарушению непредставление кредитными организациями, страховыми и лизинговыми компаниями по запросу уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства сведений о выгодоприобретателях, ставших известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.

Закон меняет формулировку части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Сейчас в ней говорится о непредставлении в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Штрафы для должностных лиц по этой норме установлены в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Законопроектом в указанном пункте предлагается установить ответственность за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности). Штрафы при этом остаются прежними.