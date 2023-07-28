Совфед одобрил базовый закон о северном завозе

В частности, в законе закрепляются понятия "территории северного завоза" и "территории с ограниченными сроками завоза грузов"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил базовый закон, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза.

Под северным завозом предлагается понимать комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов. Документ был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

В законе, в частности, закрепляются понятия "территории северного завоза" и "территории с ограниченными сроками завоза грузов". Перечень таких территорий утвердит правительство РФ на основании предложений высших должностных лиц регионов.

Закон предусматривает четкое распределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным властями. Устанавливается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Вводится также понятие единого морской оператора северного завоза - это будет определенное правительством юридическое лицо, которое обеспечит регулярные перевозки грузов северного завоза между морскими портами. Срок его полномочий составит 15 лет. Дату начала работы единого морского оператора северного завоза определит кабмин РФ не позднее 1 января 2026 года.

Кроме того, создается федеральная государственная информационная система мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз"). Она должна обеспечить "обработку и анализ информации о северном завозе, мониторинг движения грузов и своевременное выявление рисков возникновения сбоев в поставках". Оператором новой информсистемы сможет выступать как непосредственно Минвостокразвития, так и подведомственная ему организация.

Категории грузов

Для дифференциации мер государственной и муниципальной поддержки вводятся три категории грузов северного завоза. Так, к первой категории относятся грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, а также специализированные продукты лечебного питания. Кабмин наделяется полномочиями определять перечень таких грузов и оказывать господдержку их завозу.

Ко второй категории грузов относятся грузы для государственных и муниципальных нужд. Единый морской оператор северного завоза будет перевозить грузы первой и второй категорий по регулируемым тарифам с последующим предоставлением субсидии на возмещение недополученных доходов. В третью категорию будут включены остальные грузы.

Документ также вводит институт планирования северного завоза грузов первой и второй категорий. Такой план будет формироваться ежегодно на трехлетний период, его будет утверждать Минвостокразвития до 1 ноября года, предшествующего планируемому. При этом правила перевозки грузов северного завоза, транспортно-логистических услуг в отношении них и нормы специальной маркировки таких грузов установит кабмин.

Органы исполнительной власти субъектов РФ получат право устанавливать снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на продукцию и товары, реализуемые на территориях северного завоза, а также предельные значения розничных и оптовых цен на грузы первой категории. Порядок установления этих цен будет определяться правительством РФ.

Новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.