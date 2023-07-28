ВВП ФРГ во втором квартале не изменился по сравнению с предыдущим кварталом

Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. ВВП Германии во втором квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии.

"ВВП во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом с учетом ценовых, сезонных и календарных корректировок больше не снизился (0,0%)", - отметили в ведомстве. При этом уточняется, что потребительские расходы частных домохозяйств стабилизировались во втором квартале после слабого зимнего полугодия.

В годовом исчислении ВВП с поправкой на цены во втором квартале 2023 года был на 0,6% ниже, чем во втором квартале 2022 года. С учетом ценовых и календарных корректировок показатель снизился на 0,2%.

В первом квартале этого года ВВП Германии сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В четвертом квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС - Германии - на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.