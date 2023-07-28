Чистая прибыль девелопера "Самолет" снизилась на 5% в I полугодии 2023 года

Чистая прибыль составила 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/ Чистая прибыль девелопера "Самолет" снизилась на 5% по итогам первого полугодия 2023 года - до 12,5 млрд рублей. В 2022 году она составила 13,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба девелопера.

"Выручка компании выросла на 15% и составила 101,8 млрд рублей. <...> Показатель скорректированной EBITDA за год вырос на 15% и достиг 25,1 млрд рублей. <...> Чистая прибыль составила 12,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным компании, средняя цена за квадратный метр в январе-июне 2023 года по жилой недвижимости составила 164,6 тыс. рублей, снизившись на 2% по сравнению со 168,7 тыс. рублей за аналогичный период прошлого года при росте доли выручки региональных проектов с более низкой ценой реализации.

Объем продаж первичной недвижимости вырос на 15% и составил 97,3 млрд рублей (550,3 тыс. кв. м) по сравнению с 84,9 млрд рублей (483,5 тыс. кв. м) в первом полугодии 2022 года. Общее количество контрактов составило 15,6 тыс. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 86%.

В свою очередь, заместитель генерального директора группы "Самолет" по экономике и финансам Наталья Грознова отметила, что за 2023 год компания вывела на рынок более 1 млн кв. м, что на 66% больше показателя первого полугодия 2022 года. "Мы также увидели значительный рост востребованности кухонь и мебельных сетов: в июне 2023 года на сделки с кухнями приходилось 89% сделок, а на сделки с мебельными сетами - 60%", - приводится в сообщении ее комментарий. По мнению спикера, компания до конца 2023 года ускорит темпы роста продаж, что позволит по итогам года органически увеличить продажи до 1,6 млн кв. метров, выручку по управленческой отчетности до 290 млрд рублей, а показатель скорректированной EBITDA до 75 млрд рублей.

В первом полугодии 2022 года застройщик увеличил чистую прибыль на 64% - до 13,2 млрд рублей. На конец 2022 года внешняя оценка активов компании "Самолет" достигла 761 млрд рублей. Акции торгуются на Московской бирже с сентября 2020 года. Выручка компании за первый квартал 2023 года составила 1,52 млрд рублей. В 2021 году ее EBITDA превысила 48 млрд рублей, на 2023 год в планах компании - EBITDA свыше 80 млрд рублей. В настоящий момент "Самолет" возводит более 3,5 млн кв. м жилья.