Экваториальная Гвинея заявила о готовности обсуждать проекты с "Лукойлом" и нефтяниками РФ

Страна заинтересована в привлечении партнеров к разработке нефтеблоков и, возможно, алмазов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Представители Экваториальной Гвинеи проводят встречи в Санкт-Петербурге с рядом российских нефтегазовых и горнодобывающих компаний. Страна заинтересована в привлечении партнеров к разработке нефтеблоков и, возможно, алмазов, заявил министр горнодобывающей промышленности и углеводородов страны Антонио Обуру Ондо в рамках саммита Россия - Африка. По его словам, Экваториальная Гвинея рассчитывает на интерес "Лукойла" и других российских нефтегазовых компаний к нефтепроектам в стране.

"[Обсуждаем] все, что касается в основном стратегических горнодобывающих проектов, то, что связано с производством батарей, алмазы. Мы готовы обсуждать наши возможности с горнодобывающими компаниями. И я не покину город без встречи с рядом таких компаний", - сказал Ондо.

Он отметил, что уже провел несколько встреч с нефтяными и горными компаниями РФ, планируются еще обсуждения. Министр не рассказал, о каких компаниях речь, но уточнил, что "Алросы" в этом списке нет.

Министр напомнил, что "Лукойл" участвовал в лицензионном раунде по участкам в Экваториальной Гвинее в 2019 году, однако тот раунд был неуспешным для всех компаний."Но Гвинея открыта хоть сегодня обсуждать с "Лукойлом" и всеми компаниями нефтеблоки. Рассчитываю, что и компании, в том числе "Лукойл", готовы обсуждать возможности", - добавил Ондо.

В 2019 году "Лукойл" и "Росгеология" подписали меморандумы о взаимопонимании с министерством горной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.