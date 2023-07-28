СФ одобрил закон о защите прав мобилизованных членов сельхозпотребкооперативов

Положения закона после вступления в силу будут касаться правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, направленный на защиту прав мобилизованных членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Закон был разработан группой сенаторов во главе с вице-спикером СФ Николаем Журавлевым. Документ предоставляет право сельскохозяйственным потребительским кооперативам на основании решения общего собрания переоформлять членство физических лиц, прекративших участие в хозяйственной деятельности кооператива, в ассоциированное, если они отправились на службу в Вооруженные силы РФ, а также в других случаях, установленных уставом кооператива.

"Ассоциированные члены кооперативов не обязаны участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но при этом имеют право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов. <...> Возможность предусмотреть иные основания для изменения характера членства в потребительском кооперативе в его уставе позволит сделать работу кооператива более эффективной в случае изменения различных жизненных обстоятельств членов кооператива без ущерба для его работы", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Как пояснил член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Ягубов, предлагаемые нормы позволят участникам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, призванным в армию, сохранить доход от участия в кооперативе и связь с его коллективом, что будет способствовать возвращению к хозяйственной деятельности в нем.

Положения закона после вступления в силу будут касаться правоотношений, возникших с 21 сентября 2022 года.