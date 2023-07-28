В сентябре в Луганске откроется сервисный центр "Камаза"

Компания-инвестор вложила более 160 млн рублей в реконструкцию помещения для открытия сервисного центра

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Сервисный центр "Камаза" откроется в городе Луганске Луганской Народной Республики в первой половине сентября, сообщила пресс-служба правительства республики в телеграм-канале.

"Технический центр ООО "Луганский автоцентр Камаз" гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания автотехники "Камаз" начнет свою работу в первой половине сентября", - сказано в сообщении.

21 июля глава Минпромторга ЛНР Тимур Саматов сообщил ТАСС, что компания-инвестор вложила более 160 млн рублей в реконструкцию помещения для открытия сервисного центра "Камаза" в Луганске. По его словам, ЛНР станет первой из четырех новых субъектов РФ, где откроется сервисный центр "Камаза".