Роснедра готовы поделиться с Африкой технологиями и опытом работ на сложных месторождениях

Руководитель Роснедр Евгений Петров отметил, что российские геологи успешно внедряют новые технологии поиска, разведки и добычи полезных ископаемых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Роснедра готовы поделиться с коллегами из африканских стран технологиями и опытом работ по поиску, разведке и добыче на сложных месторождениях. Об этом сообщил руководитель Роснедр Евгений Петров в ходе сессии "Геологоразведка и добыча полезных ископаемых: российские технологии в Африке" на саммите Россия - Африка.

"Именно советская школа геологии лежит в основе всей геологической изученности африканского континента. И сегодня нам есть что предложить африканским коллегам", - сказал он. - Мы перешли на более сложные месторождения. Наши методы дистанционного зондирования, методы поисков ушли существенно дальше. И здесь мы с коллегами можем поделиться тем опытом, который у нас есть".

Петров отметил, что российские геологи успешно внедряют новые технологии поиска, разведки и добычи полезных ископаемых. "Мы все знаем, что ресурсная база по ряду направлений истощается, мы переходим все к более сложным месторождениям, так называемым "слепым" месторождениям, которые не выходят на поверхность, характеризуются низкими концентрациями, сложными комплексными рудами, - пояснил он. - С учетом той мобильности, которую сегодня мы имеем, это может быть масштабировано в любой точке мира и, прежде всего, на Африканском континенте".

Глава Роснедр также добавил, что является сопредседателем межправительственных комиссий России с Ганой, Мозамбиком и Эфиопией. По его словам, с этими странами и рядом других африканских государств сформированы рабочие группы по геологии и недропользованию. "Сегодня значительный интерес в плане сотрудничества в минерально-сырьевой сфере представляют для российских компаний такие страны, как Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Танзания, Центрально-Африканская Республика, Экваториальная Гвинея и другие страны", - рассказал Петров.

Кроме того, Роснедра прорабатывают контакты с геологическими службами африканских стран, подчеркнул руководитель ведомства. Он уточнил, что уже налажены плотные контакты с профильными геологическими ведомствами Мозамбика и ЮАР.

Петров обратил внимание, что Россия не ищет готовые и изученные объекты для геологоразведки в Африке, а заходит "в пустое поле" для проведения всех стадий геологического изучения от регионального этапа до открытия месторождений. "И это все сопровождается образовательными программами по геологоразведке. Здесь мы выбрали несколько ключевых партнеров: это, прежде всего, МГРИ (Российский государственный геологоразведочный университет имени С. Орджоникидзе), Губкинский университет (Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина), МГУ", - заключил он.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.