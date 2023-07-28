28 июля, 11:27,
обновлено 28 июля, 11:49

"Русал" подтвердил, что ведет переговоры с Нигерией о возобновлении работы завода Alscon

Компания весной 2013 года приостановила выпуск алюминия на заводе из-за убытков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Русал" действительно ведет переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы завода Alscon. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Мы подтверждаем, что ведем переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы завода Алскон", - уточнили там.

Ранее представитель правительства Нигерии Габриел Адуда в ходе саммита Россия - Африка заявил, что Нигерия и "Русал" обсудили возможность восстановления алюминиевого производства в стране.

Весной 2013 года "Русал" приостановил выпуск алюминия на заводе Alscon в Нигерии из-за убытков, которые приносило производство.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. 

Теги:
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