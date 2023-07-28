28 июля, 15:56,
обновлено 28 июля, 16:12
Саммит Россия – Африка

Путин высоко оценил итоги саммита РФ - Африка

Глава государства выразил уверенность в том, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия - Африка.

"Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите. Уверен, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов", - сказал президент РФ на втором пленарном заседании саммита.

"Мы поработали не зря, в деловом и действительно конструктивном ключе, в традиционно свойственной российско-африканскому сотрудничеству атмосфере взаимопонимания и, я хочу подчеркнуть, доверия и искренней дружбы", - отметил он, обращаясь к участникам заседания. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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