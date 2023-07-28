ОАЭ ввели временный запрет на экспорт риса

Причиной назвали обеспечение необходимого уровня предложения на внутреннем рынке

ДУБАЙ, 28 июля. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты с пятницы вводят временный запрет на экспорт и реэкспорт риса, чтобы обеспечить необходимый уровень предложения на внутреннем рынке. Соответствующий указ подписал министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Мари.

Согласно документу, ограничение введено сроком на четыре месяца. При этом ведомство указало, что действие указа "может быть автоматически продлено, если не последует решение о его отмене". Запрет, в частности, распространяется на реэкспорт индийского риса, ввезенного в ОАЭ после 20 июля.

20 июля власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением "басмати". Как сообщило Министерство по делам потребителей и продовольственного распределения, такое решение обусловлено необходимостью стабилизировать цены путем восстановления баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

В сентябре 2022 года Индия ввела 20%-ную пошлину на экспорт риса. Несмотря на это, в апреле - июне 2023 года из страны было вывезено на 35% больше риса, чем за аналогичный период 2022 года. Власти Индии объясняют такую динамику высокими ценами на продукт на мировом рынке на фоне геополитических рисков, активизации природного феномена Эль-Ниньо и экстремальных погодных условий в странах-производителях.