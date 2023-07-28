Путин назвал Сенегал надежным партнером России в Африке

Глава государства также рассказал о планах далее расширять двусторонее сотрудничество, в том числе в сфере экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Москва считает Дакар своим надежным партнером в Африке и планирует далее расширять сотрудничество с ним, в том числе в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

"Сенегал, хочу это подчеркнуть, - важный и надежный партнер России в Африке. По итогам 2022 года ваша страна второй год подряд заняла первое место по товарообороту с Россией среди стран Африки южнее Сахары. Он достиг почти $1,5 млрд. Это неплохой показатель", - оценил российский лидер.

Как считает Путин, это "очень хорошая тенденция, которую нужно развивать". "Ну и, конечно, абсолютные цифры нужно увеличивать", - добавил он.

Глава российского государства указал, что есть возможности для активизации партнерства в сельском хозяйстве, геологоразведке, разработке полезных ископаемых, энергетике, рыболовстве. "Укрепляются связи в гуманитарной сфере, прежде всего в области образования и культуры. В 2023-2024 учебных годах увеличим квоту для сенегальских студентов до 75 стипендий", - сообщил он.

Путин поблагодарил своего коллегу за поддержку создания на территории Дакарского университета российской медиатеки. "Это уникальный пилотный проект, который, думаю, поможет не только изучению русского языка и культуры в Сенегале, но и станет отправной точкой для реализации таких программ в других африканских странах", - сообщил российский лидер.

Глава российского государства остановился и на теме межрегионального сотрудничества. "Прежде чем приехать сюда, на саммит в Санкт-Петербург, вы посетили и Татарстан. Надеюсь, в ходе этой поездки вам удалось по достоинству оценить традиционно радушный татарский прием. Наши братья в Татарстане умеют это делать. Уверен, что вы остались довольны", - обратился он к своему визави.