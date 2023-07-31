Bloomberg: цены на какао-бобы возросли до рекордного за 12 лет уровня

Стоимость фьючерсов на какао на Нью-Йоркской бирже 27 июля составила $3500 на тонну, передает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Оптовые цены на какао-бобы возросли до рекордного за последние 12 лет уровня, производители шоколада не исключают дальнейшего повышения цен. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, стоимость фьючерсов на какао на Нью-Йоркской бирже 27 июля составила $3500 на тонну. В последний раз цена на уровне около $3700 за тонну фиксировалась в 2011 году.

Агентство связывает повышение цен с падением производства какао-бобов в Западной Африке, вызванным проливными дождями и болезнями растений, провоцирующими их гниение. Так, в Кот-д'Ивуаре, отмечает Bloomberg, урожай какао-бобов в 2023 году сократится на 20% по сравнению с предыдущим, а в Гане ожидается объем урожая "ниже средних исторических значений".

Ведущие производители шоколада Lindt & Spruengli AG и Hershey Co. не исключают дальнейшего повышения цен на какао. Кроме того, указывает агентство, компании могут быть вынуждены не только повышать стоимость производимого ими шоколада, но и пойти на уменьшение размера выпускаемых шоколадных плиток.