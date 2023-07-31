31 июля, 07:44,
обновлено 31 июля, 07:59

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I полугодие составила 11,15 млрд рублей

Это на 73,7% больше показателя за 2022 год

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам января - июня 2023 года получила 11,15 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 73,7% больше показателя за 2022 год, следует из материалов компании.

Выручка компании по итогам года возросла на 6,3%, до 102,28 млрд рублей.

Валовая прибыль компании возросла в годовом выражении на 8%, до 10,62 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 13,05 млрд рублей, что на 64,8% больше, чем годом ранее.

О компании

МОЭК выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.

Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг". 

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Россия
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