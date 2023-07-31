Эксперт считает, что Россия в 2024 году может войти в тройку лидеров по производству гелия

Однако потребление газа внутри страны будет отставать от других государств, отметила руководитель проекта Аналитического центра ТЭК Лола Огрель

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия уже в 2024 году может войти в тройку мировых лидеров по производству гелия, однако его потребление внутри страны будет отставать от других государств, считает руководитель проекта Аналитического центра ТЭК Лола Огрель.

"Уже в следующем году Россия может войти в тройку ведущих производителей гелия, а в ближайшие годы Россия станет крупнейшим поставщиком продукта на мировой рынок. При этом, став полноценным участником мирового гелиевого рынка в производстве и экспорте, Россия будет отставать от ведущих держав по уровню его потребления", - цитирует Огрель "ИнфоТЭК".

Так, текущая геополитическая ситуация и введенные против России санкции привели к падению промышленного производства в целом и снижению потребления гелия в 2022 году на 22% по сравнению с 2021 годом, до 3,58 млн куб. м, в том числе в промышленности и научных исследованиях - на 24%, в рекламе - на 48%. В первой половине 2023 года в России суммарно произведено порядка 2,3 млн куб. м гелия, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом потребление гелия в России в первом полугодии 2023 года сократилось на 18%.

По состоянию на начало июля основным поставщиком гелия на внутренний рынок является Оренбургский гелиевый завод. В мае текущего года начались пробные пуски установки по производству жидкого гелия на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении Иркутской нефтяной компании. Производительность линии - 10 млн л в год жидкого гелия (7,5 млн куб. м). "С запуском установки на этом предприятии были связаны надежды отечественных потребителей на увеличение поставок российского гелия на внутренний рынок. Однако в настоящее время весь произведенный продукт отправляется на экспорт", - отметила она.

Ключевым российским предприятием по производству гелия после перезапуска станет Амурский газоперерабатывающий завод - 60 млн куб. м в год (для сравнения: в 2022 году мировое производство гелия сократилось до 160 млн куб. м). "Газпром" ранее сообщал, что в основном гелий Амурского ГПЗ будет отправляться на экспорт.