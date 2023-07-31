Поставки российской продукции из минтая на рынок РФ могут вырасти на 20-30% в 2023 году

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак подчеркнул, что в ближайшие годы позитивная динамика продолжится

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Объем поставок продукции отечественного производства из минтая на внутренний рынок России в 2023 году может увеличиться на 20-30% по сравнению с показателем 2022 года. Об этом журналистам сообщили в Ассоциации добытчиков минтая.

"Несмотря на традиционное снижение интенсивности отгрузок во втором полугодии, текущая динамика позволяет прогнозировать рост поставок на внутренний рынок по итогам года на 20-30% по сравнению с 2022 годом (183 тыс. тонн), до значений в 220-240 тыс. тонн. Еще несколько лет назад этот показатель был на уровне 100 тыс. тонн", - рассказал президент ассоциации Алексей Буглак, подчеркнув, что в ближайшие годы позитивная динамика продолжится.

Он также добавил, что за первое полугодие 2023 года отгрузки минтаевой продукции отечественного производства в порты Дальнего Востока превысили 338 тыс. тонн, из них 152 тыс. тонн мороженой рыбы, 10,9 тыс. тонн филе, 11,6 тыс. тонн сурими, 4,4 тыс. тонн муки, 4,2 тыс. тонн икры, 0,9 тыс. тонн фарша, 1,8 тыс. тонн молок и печени минтая. Еще 152,5 тыс. тонн - это сырец, направленный на дальнейшую переработку на береговые заводы.

По оценке ассоциации, в первом полугодии для внутреннего потребления отгружено около 140 тыс. тонн различной продукции из минтая.