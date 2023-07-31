В Анкаре заявили, что газовый хаб в Турции обеспечит безопасность поставок газа в Европу

Такое энергетическое сотрудничество в долгосрочной перспективе способствует урегулированию региональных конфликтов, считает глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар

СТАМБУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Создание на турецкой территории газового хаба позволит обеспечить безопасность поставок энергоносителей в страны Европы. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

"Газ, который будет поступать в Турцию [в рамках проекта хаба], внесет очень важный вклад в обеспечение безопасности поставок энергоносителей, особенно для Юго-Восточной Европы. Такое энергетическое сотрудничество в долгосрочной перспективе способствует урегулированию региональных конфликтов", - сказал министр в эфире телеканала A-Haber.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул на минувшей неделе, что тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. По его словам, проект предполагает создание площадки электронных торгов для поставок газа в Европу, учитывая растущую роль Турции как страны - транзитера газа на континент.

Президент РФ в октябре 2022 года выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Турецкая сторона отмечала, что с точки зрения инфраструктуры у нее почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности нефтегазовой компании Турции Botas, а также ряда других поставщиков.