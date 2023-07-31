Siemens отсрочит поставки ветряных турбин на семь месяцев из-за дефектов конструкции

По информации агентства, компания "все еще пытается определить масштаб дефектов и найти способы их устранения"

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Германская энергетическая компания Siemens Energy отсрочит поставки клиентам ветряных турбин на семь месяцев из-за дефектов конструкции моделей 4.X и 5.X. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, компания "все еще пытается определить масштаб дефектов и найти способы их устранения", а ее специалисты пытаются выяснить "в какой степени проблемы связаны с поставщиками [деталей] или конструкцией турбин".

Для оценки существующих недостатков сформирована внутренняя рабочая группа, а также привлечены внештатные консультанты по различным техническим аспектам. Если будут обнаружены более глубокие конструктивные недостатки, стоимость их исправления может значительно превысить $1,1 млрд, первоначально заявленные Siemens Energy. Компания собирается представить обновленную смету 7 августа.

После того, как Siemens Energy в июне объявила об обнаружении дефектов в турбинах дочерней Siemens Gamesa, ее акции упали до рекордно низкого уровня - на данный момент их общее падение уже составило 11% с начала года. Согласно данным Bloomberg, в последние недели инженеры компании встречались с клиентами, чтобы предложить возможные варианты временного устранения неполадок.

В прошлом году глава Siemens Gamesa Йохен Эйкхолт заявлял, что к ветряным турбинам необходимо относиться как к объектам стратегического значения и принимать меры поддержки их производителей, если Европа серьезно относится к своей энергетической независимости. Тогда же он отмечал нарастающее давление со стороны китайских конкурентов, которые наращивают долю турбин собственного производства на рынке.

По данным газеты Financial Times в 2021 году на долю производителей из КНР пришлось 53,5% ветряных турбин, установленных в мире. В 2018 году, по данным Глобального совета по ветроэнергетике, данный показатель составлял 36,6%.