Временно исполняющий обязанности главы ЦБ страны Васим Мансури объявил, что по согласованию с Минфином намерен ввести единый обменный курс национальной валюты

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Центробанка Ливана Васим Мансури намерен изменить денежно-кредитную политику ради стабилизации финансового положения.

"В переходный период все расходы на дополнительное государственное финансирование будут узакониваться через парламент, - указал он на пресс-конференции в Бейруте после вступления в должность. - Центробанк Ливана не будет использовать валютные резервы для кредитования правительства".

Мансури объявил, что по согласованию с Минфином намерен ввести единый обменный курс национальной валюты. По его словам, "это означает, что цена доллара в ливанских фунтах будет определяться в соответствии с рыночными показателями". И.о. главы ЦБ подчеркнул, что "для оздоровления экономического положения Ливана финансовая политика должна освободиться от политических оков".

Мансури сменил 73-летнего Риада Саляме, который занимал пост управляющего Центробанком Ливана с 1993 года. Против бывшего главы ЦБ возбуждены уголовные дела в Бельгии, Германии, Люксембурге, Монако и Франции, он обвиняется в коррупционных преступлениях с целью незаконного обогащения.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший председатель межбанковской контрольной комиссии Самир Хаммуд, в соответствии с конфессиональным устройством Ливана пост главы центробанка принадлежит выходцам из общины христиан-маронитов. "Назначение управляющего ЦБ является прерогативой президента республики, однако пост главы государства остается вакантным с 31 октября прошлого года, - пояснил он. - Поэтому Мансури как мусульманин-шиит, который ранее был первым заместителем Саляме, будет, согласно конституции, временно занимать свою должность - до избрания нового президента".

Требования МВФ

С октября 2019 года, когда страна погрузилась в беспрецедентный социально-экономический кризис, курс доллара вырос по отношению к ливанскому фунту в 66 раз. Согласно исследованию Всемирной продовольственной программы ООН, 1,3 млн ливанцев и 700 тыс. сирийских беженцев, что составляет треть населения страны, живут сейчас за чертой бедности.

Ранее ливанские власти, в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ), обязались осуществить аудиторскую проверку центробанка и 14 крупнейших частных банков. В рамках кредитного соглашения с МВФ в Ливане должна быть проведена реформа банковского сектора и налоговой системы, реструктуризация государственного долга, сокращение госаппарата и отмена субсидий по всем основным статьям.