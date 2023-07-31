Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 вновь начали расти после четырехдневного снижения

В частности, цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,5%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в европейской части России вновь начала расти после того, как снижалась четыре дня подряд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,5%, до 60,818 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 подорожал на 0,15%, до 66,238 тыс. рублей за тонну. Предыдущие четыре дня стоимость этих видов топлива снижалась после заявлений вице-премьера РФ Александр Новака, Минэнерго и ФАС о ситуации на топливном рынке.

Дизельное топливо подорожало на 1,31%, до 56,629 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута подросла на 6,68%, до 29,719 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей подешевело на 3,88%, до 64,612 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 3,11%, до 20,726 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 4,64%, до 15,343 тыс. рублей за тонну.

Новак на прошлой неделе по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на внутреннем рынке.

До этого Минэнерго России сообщало, что намерено пресечь схемы серого экспорта бензина. Министерство рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их количества. В свою очередь, ФАС заявила, что направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля на бирже на 1 п. п. - до 13% и до 9,5% соответственно.