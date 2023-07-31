Узбекистан, Туркмения и Иран намерены создать международный транспортный коридор

Соответствующее соглашение обсудили представители узбекского Министерства транспорта и иранского Министерства дорог и городского развития

ТАШКЕНТ, 31 июля. /ТАСС/. Представители Министерства транспорта Узбекистана и Министерства дорог и городского развития Ирана провели переговоры в формате видеоконференции, в ходе которых обсудили вопросы подписания соглашения об организации международного транспортного коридора. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

"31 июля текущего года между представителями министерства транспорта и Министерства дорог и городского развития Республики Иран были проведены переговоры в форме видеоконференции. В рамках встречи были обсуждены вопросы ускорения подписания соглашения между правительствами Узбекистана, Туркменистана, Ирана об организации международного транспортного коридора", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны также обсудили снижение сборов при международных автомобильных перевозках по территории Ирана и возможность использования иранских портов Бендер-Аббас и Чабахор для перевозок экспортных и импортных грузов.

Участники переговоров также обменялись мнениями по развитию международного транспортного коридора по маршруту Узбекистан - Афганистан - Иран.