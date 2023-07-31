Лоукостер "Победа" запустит авиарейсы в Абу-Даби 29 октября

Полеты будут выполнять по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 29 октября начнет полеты в Абу-Даби (ОАЭ), говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва (Внуково) - Абу-Даби. Полеты по этому маршруту начнутся 29 октября 2023 года", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе лоукостера добавили, что полеты будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Сейчас "Победа" также выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы (Внуково).