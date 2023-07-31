Кабмин утвердил положения федеральной государственной информационной системы такси

Она необходима для создания централизованной базы данных перевозчиков легковым такси

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило положения о федеральной государственной информационной системе легковых такси. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

"Федеральная система создается в целях обеспечения сбора, обработки, систематизации, хранения сведений из региональных реестров и предоставления уполномоченным органам возможности ведения региональных реестров, обеспечения пользователям информации <…> доступа к сведениям, содержащимся в федеральной системе, а также выполнения иных функций в соответствии с федеральным законом", - отмечается в документе.

Федеральная информационная система легковых такси необходима для создания централизованной базы данных перевозчиков легковым такси. Система также должна повысить достоверность информации в области перевозок пассажиров и багажа такси.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что федеральная государственная информационная система легкового такси начнет работу с 1 сентября 2023 года. По его словам, изменения приведут к усилению контроля в данной сфере автоперевозок. Система охватит более 20 млн граждан и 453 тыс. легковых такси.