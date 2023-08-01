Китайский юань стал лидером в валютных платежах бизнесменов в 2023 году

Второе место по популярности занимают турецкие лиры

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Около 70% переводов от общего количества валютных платежей предпринимателей за пять месяцев 2023 года отправлялись в китайских юанях, выяснили эксперты направления ВЭД экосистемы сервисов для бизнесменов "Точка" (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

Согласно данным аналитиков "Точки", в первые пять месяцев года наибольшей популярностью среди российских предпринимателей пользовались китайские юани - около 70% переводов от общего количества валютных платежей отправлялось именно в этой валюте.

В материалах отмечается, что юани востребованы у предпринимателей для работы с Китаем, Гонконгом и Сингапуром. За год (июнь 2023 года по сравнению с июнем 2022 года) количество платежей в юанях в месяц выросло более чем в пять раз.

Согласно данным исследования, второе место по популярности занимают турецкие лиры для расчетов с Турцией - каждый десятый платеж отправляется в этой валюте. В июне количество платежей в лирах выросло в восемь раз по сравнению с показателями осени 2022 года.

На третьем месте среди популярных для предпринимателей валют оказались тенге для расчетов с Казахстаном. Число платежей здесь растет от месяца к месяцу: количество платежей в июне 2023 года увеличилось на 75% по сравнению с маем. Также набирают популярность сербские динары - количество счетов в этой валюте пока меньше, чем в тенге и лирах, но уже очевидна динамика роста счетов и платежей.

"Мы видим, что рынок продолжает перестраиваться под работу в "мягких валютах", и ожидаем, что они будут и дальше набирать популярность среди предпринимателей. Кроме того, отмечаем, что увеличиваются объемы платежей в индийских рупиях (такие платежи в "Точке" можно отправить с рублевого счета), а также на рынке есть спрос на стабильные дирхамы ОАЭ", - добавили в банке.