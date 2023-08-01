1 августа, 06:02,
обновлено 1 августа, 06:21

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 52,1 пункта

В предыдущем месяце он составлял 52,6 пункта

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле 2023 года снизился до 52,1 пункта против 52,6 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Темпы роста были самыми низкими за последние девять месяцев, однако они оставались более высокими, чем среднее значение долгосрочного показателя", - говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Аналитики отмечают, что в июле состояние российского обрабатывающего сектора продолжило улучшаться. Общее повышение темпов роста было частично обусловлено устойчивым увеличением объемов производства и новых заказов, хотя в обоих случаях темпы роста замедлились. 

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